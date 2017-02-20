ООН отправила жителям оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи

ООН отправила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 14 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной программы ООН, Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Читайте такжеВсемирная продовольственная программа ООН продолжит оказывать помощь людям, которые пострадали из-за войны на Донбассе Автомобили перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом более 133 тонны.

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