ООН отправила жителям оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи

09:22, 20 февраля 2017
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ООН отправила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи.

REUTERS

Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 14 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной программы ООН, Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Автомобили перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом более 133 тонны.

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