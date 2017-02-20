ООН отправила жителям оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи
09:22, 20 февраля 2017Страна
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ООН отправила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи.
ООН отправила жителям оккупированных территорий Донбасса более 130 тонн гуманитарной помощи / REUTERS
Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 14 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной программы ООН, Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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Автомобили перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом более 133 тонны.
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