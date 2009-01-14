Как защитить малыша от гриппа

С приходом зимы родители озабочены дополнительной проблемой: как уберечь любимое чадо от эпидемии гриппа. Для этого вам придется соблюсти комплекс профилактических мер, которые помогут вам защитить малыша от вирусов.

Познакомьтесь с нашими советами, возможно, что именно они помогут вам справиться с поставленной задачей.

Начнем с того, что предостережем вас от паники, которую у вас может вызвать проявление первых признаков недомогания у ребенка, ведь вполне возможно, что это лишь банальная простуда, а не грипп. Помните о том, что в этом случае самочувствие малыша ухудшается постепенно, тогда, как при гриппе это происходит в считанные часы, не более одного-двух часов. Да и на этой стадии ОРВИ и грипп значительно отличаются друг от друга.

Как правило, начало гриппа сопровождается повышением температуры до 39-40 градусов, а при простуде ее максимальная отметка не превышает 38,5 градусов.

Темпы появления озноба, дискомфорта в мышцах и суставах, головной боли при гриппе значительно выше, чем при ОРВИ.

Да и в последствии перенесенного гриппа сохраняется дискомфорт, незначительное повышение температуры тела до 37-37,5 градусов, длиться подобные состояния могут на протяжении двух-трех недель, а в другом случае об этом речь не идет.

Даже прививка не дает гарантии того, что эпидемия обойдет стороной именно вашего малыша, хотя перенесет недуг ребенок значительно легче, да и по времени это не займет долгого времени.

Жаль лишь, что разновидностей вирусов гриппа множество и не существует возможности привиться от каждого из них.

Но, в любом случае, прививка лишней не будет, а иногда она попросту необходима.

Происходит это в тех случаях, когда ребенок часто простужается или имеет прочие хронические заболевания, которые могут усугубить положение и сделать последствия гриппа более серьезными.

В целях профилактики гриппа следует уделить повышенное внимание и питанию ребенка, так в случае бессистемности в этом вопросе у него резко возрастают шансы на простуду, причем не обязательно в зимний период.

Необходимо соблюдать временной режим питания, постоянно в детском меню должны присутствовать соки (наиболее полезными являются свежевыжатые), сезонные овощи и фрукты. Старайтесь приучать малыша к цельнозерновому хлебу и хлебу, с добавлением отрубей.

А вот конфеты, так любимые всеми детьми без исключения, старайтесь заменить природными аналогами, такими как мед, курага, изюм, инжир, сушеные бананы и т.п.

При приготовлении блюд для ребенка старайтесь использовать очищенную и бутилированную воду.

Посоветуйтесь с педиатром, возможно вашему ребенку необходим дополнительный прием витаминных препаратов, способных восполнить дефицит фтора и йода в детском организме.

Не забывайте про ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее двух часов, желательно, чтобы они проходили в движении.

Оберегайте свое сокровище от воздействия на него табачного дыма.

Обязательно проветривайте квартиру и в частности детскую комнату, если ребенок достиг подросткового возраста, то можно использовать для закаливания контрастный душ.

Полезно ходить босиком и проводить сеансы точечного массажа стоп.

Помните о том, что закаливающие процедуры требуют постепенности и регулярности!

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