Украина входит в пятерку стран мира по распространению самой опасной формы туберкулеза

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила начальник отдела профилактики и лечения туберкулеза «Центр общественного здоровья» Министерства здравоохранения Яна Терлеева.

Читайте такжеВынужденные переселенцы - группа риска по распространению туберкулеза в Украине

По ее словам, ежегодно в Украине выявляют более 8 тысяч больных мультирезистентным туберкулезом. «По данным 2014 года выявлено, что среди новых больных туберкулезом в каждом пятом случае наблюдается устойчивость к противотуберкулезным препаратам. У больных, которые повторно привлекаются к противотуберкулезному лечению, – у каждого второго выявлена мультирезистентная форма туберкулеза. Вторая проблема – результаты лечения и чувствительного, и мультирезистентного туберкулеза остаются одними из самых низких в мире. Одной из причин этого является обычная практика госпитализации пациентов в противотуберкулезные стационары, большинство из которых не соответствует ни одному требованию инфекционного контроля», – сказала Терлеева.

Она отметила, что на сегодняшний день доказано, что пациенты без бактериовыделения «совершенно спокойно могут лечиться в амбулаторных условиях».

По словам Терлеевой, это предусмотрено документами Минздрава. «Даже пациенты с бактериовыделением при определенных условиях могут лечиться амбулаторно. Сегодня в Украине уже около 70% больных туберкулезом лечатся амбулаторно. Срок лечения с чувствительным туберкулезом – более 60 дней, больных с устойчивостью – около 5 месяцев», – сказала она.

Также Терлеева подчеркнула, что в США и развитых европейских странах срок госпитализации больных с туберкулезом – до 15 дней. Она отметила, что этого совершенно достаточно, чтобы оказать пациенту необходимую медицинскую помощь.

«Продолжительность стационарного лечения не влияет на качество лечения. Повышает качество лечения контролируемый прием противотуберкулезных препаратов. Амбулаторная модель абсолютно безопасна для окружающей среды. Наиболее опасный пациент тот, у которого не выявлена болезнь, или тот, кто не лечится. Результаты лечения в стационаре и амбулаторно – одинаковые. Также эта модель экономически выгодна для нашего государства», – подчеркнула Терлеева.

По словам председателя правления БО «Украинцы против туберкулеза» Виталия Руденко, в Украине необходимо повысить ответственность региональных и центральных властей в борьбе с эпидемией туберкулеза в Украине.

«Я хочу поблагодарить Минздрав за политическое содействие в направлении преодоления туберкулеза. Организации пациентов и общество ощущают это сотрудничество. Мы планируем способствовать укреплению сообщества людей, пострадавших от туберкулеза, на уровне местных общин. Для преодоления эпидемии туберкулеза в стране необходимо обеспечить своевременную диагностику и справедливый доступ больных к качественному лечению. Основными барьерами в преодолении эпидемии до сих пор остаются недостаточная осведомленность о туберкулезе, низкий уровень медицинских услуг, стигматизация и дискриминация больных туберкулезом», – сказал Руденко.

По словам и. о. начальника Управления общественного здоровья Минздрава Натальи Пивень, туберкулез – это не только медицинская, но и социальная проблема, особенно если речь идет о мультирезистентном туберкулезе.

«Сегодня в Украине бремя мультирезистентного туберкулеза с 2009 года увеличилось вдвое. Эта проблема у Минздрава вызывает особое беспокойство, проблема лечения таких больных, поскольку доступность и достаточность лекарств для больных именно с такой формой туберкулеза ограничена. Также мы обеспокоены причинами развития мультирезистентного туберкулеза. Прежде всего, из-за ненадлежащей организации лечения больных туберкулезом. Таких пациентов госпитализируют в противотуберкулезные диспансеры. Стандарты лечения требуют того, чтобы 70 дней пациент находился на госпитализации. Ей подлежат более 70% пациентов», – сказала Пивень.

Читайте такжеСпециалисты приблизились к победе над туберкулезом, устойчивым к антибиотикам

Она подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и международные эксперты рекомендуют Украине переориентироваться на новые подходы, основанные на доказательной медицине, в частности, на лечение больных туберкулезом в амбулаторных условиях. «Нужна ориентация на пациента, а не на медицинское учреждение. Основными задачами являются изменение подхода в обслуживании пациентов. Основные расходы при госпитализации идут на содержание фтизиатрического учреждения, в частности, 60% – на оплату врачу, 14% – на питание (и оно недостаточно). Новая, амбулаторная, модель лечения больных туберкулезом позволит расширить доступ к лечению, позволит сэкономить на этапах формирования подходов к лечению. Сэкономленные ресурсы реинвестируем на поддержку первичного медицинского звена, на обучение специалистов», – отметила Пивень.

Как сообщал УНИАН, в Украине самые низкие в Европе показатели по лечению туберкулеза. В нашей стране излечиваются лишь 71% новых случаев и 38,6% случаев мультирезистентного туберкулеза. По оценочным данным экспертов ВОЗ, в 2015 году около 23% больных ТБ в Украине вообще не было выявлено. Распространенность всех форм активного ТВ в 2015 году составила почти 85 человек на каждые 100 тысяч населения.

*** Мультирезистентный туберкулез или МР ТБ является формой туберкулеза, резистентной к, по меньшей мере, двум наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам. Этими препаратами являются изониазид и рифампицин. Это означает, что эти антибиотики не будут эффективно действовать и убивать бактерию.