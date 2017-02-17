Украина будет просить у Глобального фонда средства на борьбу с туберкулезом

Как сообщили УНИАН в Минздраве, запрос будет основываться на стратегии реформирования и усиления эффективности системы здравоохранения, улучшении качества и объема услуг, согласно новейших международных протоколов и лучших практик.

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Необходимость пересмотра вызвана новыми международными обязательствами и стратегическими изменениями в подходах к организации и финансирования медицинской помощи в контексте реформы системы здравоохранения Украины.

Комплиментарность программ международной помощи комплексной реформе сферы общественного здоровья ради системы, способной оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы - ключевое условие обеспечения постоянства ответа на эпидемии.

Министерство здравоохранения Украины приветствует и поддерживает широкое включение представителей ключевых сообществ, национальных и международных партнеров в процесс разработки нового запроса от Украины в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2018-2020 годы и широкое обсуждение насущных проблем реформы здравоохранения Украины.

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В апреле 2016 года Правление Глобального фонда приняло Стратегию Фонда на период с 2017 по 2022 год «Инвестиции в целях полного остановки эпидемии», в которой определены приоритеты в направлении укрепления систем здравоохранения.

Напомним, что Глобальный фонд с 2003 года помогает Украине финансировать программы по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу. Благодаря проектам Глобального фонда приостановлен рост смертности и более 88 тысяч человек с ВИЧ получили необходимое лечение. Также все областные лаборатории обеспечены современным оборудованием для диагностики туберкулеза, а больные туберкулезом необходимым лечением.