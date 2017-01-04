Медицинская реформа в Украине будет проходить поэтапно - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, преобразования, которые будут происходить в отрасли в течение года.

Читайте такжеКабмин разрешил аптекам распродать остатки лекарств, включенных в перечень международных непатентованных названий

В течение первого полугодия медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне министерства, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.

В частности, подготовка отрасли к внедрению реформы в первом полугодии 2017 г. предусматривает:

1. Доработка нормативной базы по реформированию, в частности, двух законов и ряда приказов.

2. Адаптация международных протоколов лечения для первичного звена.

3. Формирование гарантированного перечня услуг (в связи с увеличением расходов бюджета на медицину в 2017 г. средняя стоимость обслуживания пациента на первичке будет пересмотрена в сторону увеличения).

4. Утверждение на уровне правительства состав и границы госпитальных округов.

5. Внедрение в феврале 2017 года референтного ценообразования.

6. Внедрение реимбурсации лекарств с апреля 2017 г.

7. Разработка и внедрение первого компонента электронного здравоохранения – реестр пациентов, врачей, медицинских учреждений.

Сейчас Минздрав подготовил календарный план внедрения реформы на 2017 г. После его утверждения правительством пошаговый план будет обнародован.