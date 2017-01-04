Медицинская реформа в Украине будет проходить поэтапно - Минздрав
С января 2017 года в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, преобразования, которые будут происходить в отрасли в течение года.
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В течение первого полугодия медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне министерства, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.
В частности, подготовка отрасли к внедрению реформы в первом полугодии 2017 г. предусматривает:
1. Доработка нормативной базы по реформированию, в частности, двух законов и ряда приказов.
2. Адаптация международных протоколов лечения для первичного звена.
3. Формирование гарантированного перечня услуг (в связи с увеличением расходов бюджета на медицину в 2017 г. средняя стоимость обслуживания пациента на первичке будет пересмотрена в сторону увеличения).
4. Утверждение на уровне правительства состав и границы госпитальных округов.
5. Внедрение в феврале 2017 года референтного ценообразования.
6. Внедрение реимбурсации лекарств с апреля 2017 г.
7. Разработка и внедрение первого компонента электронного здравоохранения – реестр пациентов, врачей, медицинских учреждений.
Сейчас Минздрав подготовил календарный план внедрения реформы на 2017 г. После его утверждения правительством пошаговый план будет обнародован.