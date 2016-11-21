ВООЗ планирует запустить проект по масштабной иммунизации детей Африки против малярии

Пилотная кампания по иммунизации противомалярийной вакциной RTS,S утверждена и будет запущена в 2018 году в трех африканских странах, наиболее подверженных инфекции, сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно результатам клинических исследований, вакцина RTS,S, разработанная компанией GlaxoSmithKline, обеспечивает частичную защиту от малярийного паразита Plasmodium falciparum, распространенного в странах, расположенных к югу от Сахары. Именно на этих территориях регистрируется 90% случаев заболевания малярией, причем 77% случаев приходится на детей младше 5 лет.

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Пилотная кампания по иммунизации позволит собрать необходимые данные для принятия решения о повсеместном внедрении программ вакцинации против малярии. Для реализации программы в течение первых 4 лет благотворительные фонды и организации здравоохранения предоставят 52,1 млн долларов.

Вакцина RTS,S, также известная как MosquirixTM, была одобрена в 2015 году европейскими регуляторами для иммунизации детей, проживающих в странах Африки. Однако результаты долгосрочного исследования показали, что эффект противомалярийной вакцины длится менее 7 лет. Причем снижение защитных функций вакцины быстрее всего происходит в областях с наибольшей распространенностью малярии.