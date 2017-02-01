В Украине снизились уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ - эпидемиологи

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Тернопольской.

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Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса в Украине с 23 по 29 января - на низком уровне: интенсивный показатель ниже эпидемического уровня на 26,2%, наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости населения страны на 4,5%.

На отчетной неделе (с 23 по 29 января) темп прироста заболевших среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет увеличился на 7%. Превышенный эпидемический порог зафиксирован только в Волынской области, превышение на 22,2%.

«За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 181 729 человек, из них 62,4% – дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6 114 человек – 3,4% от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего периода»,- говорится в сообщении.

По данным Центре гриппа, в течение отчетной недели РНК вирусов гриппа определен в 11 областях (Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской). В этом эпидсезоне среди позитивных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3)сезонный, который определен в 78,7%.

При вирусологических исследованиях материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ в структуре выявленных респираторных вирусов методом имунофлюоресцентной микроскопии преобладают РС-вирусы (38 %), также определены вирусы парагриппа (27%), аденовирусы (23%), гриппа типа А (12%).

Активность гриппа среди стран европейского региона по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и находилась на разных уровнях. Об очень высокой интенсивности сообщила Венгрия, высокая интенсивность зарегистрирована в 5 странах, в 26 – средняя и в 11 – низкая интенсивность.

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Подавляющее большинство определенных вирусов гриппа отнесены к типу А с абсолютным преобладанием среди субтипованих вирусов к подтипу A(H3N2) – 98%.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев гриппа среди госпитализированных зарегистрированы у лиц в возрасте 65 лет и старше.