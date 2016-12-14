В этом эпидемсезоне гриппом и ОРВИ могут переболеть 8 млн жителей Украины - эпидемиологи

Учитывая высокую изменчивость вирусов гриппа с учетом обновленного состава вирусов, которые вероятно будут циркулировать на территории страны, ухудшение социально-экономической ситуации в новом сезоне можно ожидать увеличения количества заболевших в Украине до 8 млн. лиц. Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Среди инфекционных заболеваний, которые официально регистрируются в Украине, грипп и ОРВИ в общей совокупности составляют более 90%. Ежегодно практически каждый шестой житель Украины заболевает гриппом и ОРВИ.

Эпидемический сезон гриппа длится ориентировочно с сентября - октября по март - апрель. В этот период наибольший риск заразиться опасным недугом.

Грипп – это висококонтагиозное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Источником инфекции при гриппе является больной человек. Особенно инфицированный человек заразен в разгар болезни, пребывая в лихорадочном состоянии. Период заражения продолжается в среднем 4-7 дней. Передача инфекции происходит главным образом воздушно-капельным путем.

Ежегодная вакцинация является самым эффективным средством для защиты организма от вирусов гриппа. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.

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На основании обобщенных результатов изучения циркулирующих штаммов вирусов гриппа ВОЗ рекомендовала для производителей иммунобиологических препаратов включить в состав гриппозных вакцин следующие штаммы вирусов, которые будут циркулировать в Северном полушарии в эпидсезоне 2016 – 2017 годов, в том числе и на территории Украины:

– А/Калифорния/7/2009(H1N1)pdm09-подобный вирус,

– A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подобный вирус,

– вирус B/Brisbane/60/2008.

Для четырехвалентной вакцины, кроме вышеуказанных компонентов, рекомендуется включить В/Phuket/3073/2013 подобный вирус.

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Штамм гриппа типа А (Н1N1), который еще называют пандемический, или свиной грипп уже несколько раз наносил значительный вред человечеству (пандемия Испанки, Мексика 2009 год). Ученые утверждают, что возможно он передался человеку от свиней, а впоследствии распространился от больного человека к здоровому. У подавляющего большинства людей во всем мире болезнь протекает в виде гриппоподобного заболевания без осложнений и заканчивается полным выздоровлением через неделю даже без медикаментозного лечения.

Однако тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам и без правильного лечения может привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления первых признаков осложнения.