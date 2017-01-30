Минздрав начал подготовку документов для закупки лекарств за средства госбюджета

Министерство здравоохранения начало подготовку необходимых документов для закупки лекарств за средства государственного бюджета 2017 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читайте такжеМинздрав ограничил завышение цен на лекарства«На сегодняшний день заключены соглашения с международными организациями и уже осуществлены первые поставки лекарственных средств. Кроме того, министерство уже начало подготовку документов, необходимых для закупки лекарств за средства государственного бюджета 2017 года», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в 2016 году международные организации взяли на себя обязательства поставить средства иммунопрофилактики, лекарственные средства и медицинские изделия в рамках соответствующих бюджетных программ по 37 направлениям на сумму свыше 3 млрд грн.

«С 2015 года Министерство здравоохранения начало закупать лекарственные средства и изделия медицинского назначения через международные организации. Это позволило избежать коррупции и обеспечить украинцев качественными и жизненно необходимыми лекарствами», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеФинансирование всех программ по закупке лекарств будет увеличено – СупрунТакже в министерстве отметили, что значительные возможности и опыт международных организаций в сфере закупок лекарственных средств и медицинских изделий позволяют использовать бюджетные средства прозрачно и эффективно и, что более важно, обеспечивать качественное лечение пациентов в Украине.