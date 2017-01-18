Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на закупку лекарств через международные организации

Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщила пресс-служба вице-премьера.

Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупках лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

«Мы надеемся, и мы сделаем все для того, чтобы в этом году впервые в истории Украины тендерные процедуры через международные организации были проведены уже сейчас, вовремя, и поставки были произведены до конца года. И мы в этом году наконец войдем в нормальный процесс. Безусловно, этот нормальный процесс кому-то очень не нравится. Но позиция правительства четкая: идеология, которая была принята еще предыдущим составом правительства, о передаче международных закупок - абсолютно правильная», - сказал Розенко.

Он признал, что в этом вопросе были проблемы, но сегодня они преодолены.

«Это фактически первая реформа, которая была проведена», - подчеркнул вице-премьер.

Также, по его словам, почти все препараты, закупленные в 2015 году, уже доставлены в регионы.

«Помните всю эту историю с закупками, когда состоянием на апрель 2016 года поставки препаратов за закупками 2015 года были осуществлены лишь на 7%? Когда из-за различных моментов и процедур, в том числе из-за внутреннего сопротивления в системе Минздрава, международные поставки фактически были заблокированы. И мне очень приятно, что среди прочего, благодаря энергии новой команды, мы разблокировали процесс международных закупок, и на сегодняшний день 98% препаратов, которые были закуплены в 2015 году, уже находятся в регионах», - сказал он.

Читайте такжеНовоизбранный госсекретарь Минздрава Шолойко замешана в коррупционных схемах - Супрун

Вице-премьер-министр отметил, что тендерные процедуры 2016 года по закупкам вакцин и других лекарственных препаратов были проведены организованно, открыто и некорупционно.

«И по процедурам 2016 года поставки уже начались. На сегодняшний день уже осуществляется развоз лекарственных препаратов и вакцин в регионы», - подчеркнул он.