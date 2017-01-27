Минздраву перечислили 60 млн грн, которые пытались украсть при строительстве "Охматдета"
ГПУ расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году 60 млн средств руководством ГП «Укрмедпроектбуд» при строительстве «Охматдет».
Суд отменил арест 60 млн грн, которые пытались украсть при строительстве детской больницы "Охматдет", деньги перечислены Министерству здравоохранения.
Читайте такжеМинздрав объявил конкурс на должность главврача "Охматдета"Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«ГПУ расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году 60 млн средств руководством ГП «Укрмедпроектбуд» при строительстве «Охматдет». Вчера по предложению ГПУ арест этих средств судом был отменен», - написал он.
«Сегодня под контролем НБУ казначейство перечислило эти средства Минздраву для строительства «Охматдета», - добавил Луценко.
Как сообщалось ранее, Печерский районный суд избрал меру пресечения бывшим директорам госпредприятия «Укрмедпроектбуд» и ООО «Укрпрофмед», которых подозревают в хищении более 9 млн грн, которые предназначались на реконструкцию больницы «Охматдет» в 2012 - 2014 годах.
Читайте такжеНовый корпус больницы "Охматдет" достроят в 2018 году - ГройсманВ июле 2016 года Служба безопасности Украины сообщала, что троим фигурантам дела о хищении более 9 млн грн государственных средств на детской больнице "Охматдет" было объявлено о подозрении.
В СБУ напомнили, что в течение 2012-2014 годов ГП "Укрмедпроектбуд" получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с коммерческой структурой ООО "Укрпрофмед". Однако по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 млн грн.