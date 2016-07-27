Трем фигурантам дела о хищении в "Охматдете" объявлено о подозрении

Трем фигурантам дела о хищении более 9 млн грн государственных средств на детской больнице "Охматдет" объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

«Службой безопасности Украины и Национальной полицией объявлено о подозрении трем фигурантам дела о хищении более девяти миллионов государственных средств на детской больнице "Охматдет", - говорится в сообщении.

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В СБУ напомнили, что в течение 2012-2014 годов ГП "Укрмедпроектбуд" получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с коммерческой структурой ООО "Укрпрофмед". Однако по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 млн грн.

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Напомним, 21 июля СБУ сообщала, что во время обысков в офисах и по местам жительства у шести фигурантов дела, среди которых один до сих пор чиновник, были изъяты улики, доказывающие хищения государственных средств, выделенных детской больнице.