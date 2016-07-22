СБУ выявила хищение 9,2 млн грн на закупках оборудования и достройке "Охматдета"

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили хищение чиновниками и предпринимателями более 9 млн грн на достройке киевской детской больницы "Охматдет".

Как сообщает СБУ на своей странице в Facebook, в течение 2012-2014 годов специализированное государственное предприятие получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы.

Читайте такжеПроект строительства Охматдета изменен: стоимость значительно возрослаДля реализации заданий чиновники заключили договор с частной коммерческой структурой. Однако, как установили правоохранители, по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 млн грн.

Во время обысков в офисах и по месту жительства шести фигурантов дела, среди которых один и ныне действующий чиновник, были изъяты документы, печати и другие доказательства, подтверждающие хищение государственных средств, выделенных детской больнице.

По факту хищения денежных средств открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.