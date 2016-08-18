В Минздраве заявляют, что строительство ОХМАТДЕТа восстановлено



Яксообщили УНИАН в Минздраве, новый генподрядчик победил в тендере по выбору генерального подрядчика для строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" по результатам проведения процедуры открытых торгов на закупку «Работы по строительству современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» (в том числе поставка и монтаж оборудования) с ценовым предложением 213 397 990,10 гривен (с НДС).

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В Минздраве Украины состоялось заседание рабочей группы по корректировке Медицинского задания на проектирование нового современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ».

«Со дня подписания договора генерального подряда фактически начат процесс строительства нового корпуса больницы, который был заблокирован долгое время. Мы настроены сделать этот процесс максимально открытым и прозрачным, поэтому приветствуем участие в рабочих группах общественности», — сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Роман Илык.

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Медицинское задание на проектирование и строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" было утверждено приказом министерства от 5 августа 2011 года № 482. Обращаем внимание, что в 2012-2015 годах проводилась его корректировка, когда технически-медицинская часть проекта была разработана с учетом размещения всех коммуникационных подключений.

«Продолжаем искать дополнительные пути оптимизации средств для удешевления проекта без потери качества», — отметил Дмитрий Шутовский, руководитель ГП «Укрмедпроектбуд». Заказчик строительства планирует сначала ввести в эксплуатацию диагностический комплекс, в проекте застройки обозначен как блоки Б и Д.

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Представители наблюдательного совета НДСБ «ОХМАТДЕТ», стоит также подробнее рассмотреть вопрос обеспечения оборудованием с точки зрения его полезного функционала.

«Это национальный проект, который должен решить глобальные вещи. Чтобы не направлять детей для лечения за границу, а оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в Украине», - подчеркнул Василий Кравченко, руководитель Медицинского департамента Минздрава.

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Участники совещания концептуально поддержали Медицинское задание на проектирование и строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ", который актуален и было сформировано по состоянию на 2015 год. Для внесения технических изменений решили в течение нескольких недель провести основательную работу с представителями каждого отделения больницы и общественностью для того, чтобы каждый участник процесса понимал персональную ответственность за этот национальный проект.