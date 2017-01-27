Создание госпитальных округов не повлечет закрытие медучреждений - Зубко

Создание госпитальных округов не приведет к закрытию медицинских учреждений.

Читайте такжеСлухи о закрытии больниц в Украине являются неправдивыми - МинздравКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Ни одно медицинское учреждение в условиях такого реформирования не будет закрыто, и будут еще более усилены возможностями непосредственного предоставления услуг», - заявил он.

Зубко отметил, что на сегодняшний день органам местного самоуправления предоставляется возможность принимать непосредственное участие в разработке плана сети медицинских учреждений, чтобы сделать медицинские услуги доступными и качественными.

«После того, как будет завершен план развития сети медицинских учреждений в Украине, государство активно включится в поддержку и финансирование этих планов. Это означает, что не только местное самоуправление будет финансировать и развивать эту сеть, но и государство также будет вкладывать средства. Но мы должны видеть, каким образом сама община определяет, какую лучше услугу и в каком медицинском учреждении необходимо предоставить», - заявил вице-премьер.

Читайте такжеМинздрав распространит житомирский опыт создания госпитальных округовКак сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения в начале 2017 года и завершить до 2020 года.

Предполагается, в частности, что в Украине заработают госпитальные округа. В Минздраве отметили, что границы и состав госпитальных округов должны определяться таким образом, чтобы жители имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в рамках своего госпитального округа. Административным центром госпитального округа является населенный пункт с населением более 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня. Зона обслуживания госпитального округа определяется временем доезда до многопрофильных больниц интенсивного лечения, которое не должно превышать 60 минут, и быть эквивалентным радиусу зоны обслуживания 60 км.