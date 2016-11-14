ФАПы в селах закрывать не будут - глава Минздрава

В рамках осуществления в Украине реформирования медицинской сферы фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в селах закрывать не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила в Чернигове.

Читайте такжеВнедрение страховой медицины в Украине начнется в 2017 году и продлится три года - МинздравПо ее словам, ФАПы должны быть частью первичного звена медицины, и их нужно не закрывать, а наоборот - усиливать, хотя в каждом селе врач постоянно работать не сможет.

"Было обсуждение, что ФАПы не нужны - это не наше видение", - подчеркнула Супрун.

Она уточнила, что считает целесообразным внедрить модель, когда в селе в ФАПе будет работать фельдшер, а врач будет проводить приемы время от времени. Например, один врач работает на четыре ФАПа. Он получает заработную плату в расчете из количества пациентов, которых будет обслуживать (предполагается заключение соответствующих соглашений, средства платить государство), и сам врач выплачивать потом зарплату фельдшерам, с которыми будет работать.

"Это лучший вариант для маленьких сел или таких, которые находятся далеко", - считает Супрун.

Читайте такжеГройсман выступает за развитие многоуровневой системы здравоохраненияКак сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения в начале 2017 года и завершить до 2020 года.

С 2017 года планируется осуществить ряд шагов: реформировать первичную медицинскую помощь и создать основы для развития семейной медицины; ввести референтные цены на лекарства и механизм частичной компенсации стоимости лекарств от определенных видов заболеваний; утвердить протоколы лечения и внедрить элементы страховой медицины.