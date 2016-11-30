Кабмин утвердил концепцию реформирования сферы здравоохранения

Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования сферы здравоохранения и ряд нормативных актов для ее реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Решение принято", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте такжеБольницы не будут закрывать в ходе медицинской реформы, а перепрофилируют - СупрунПеред принятием решения заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что концепцией предусмотрено поэтапное внедрение в Украине системы медицинского страхования.

"Потому что здравоохранение - это не только о болезнях, о качестве медицинской услуги. Однако, к сожалению, наша система на сегодняшний день является источником финансовой катастрофы", - сказал он.

По словам Ковтонюка, урегулировать этот вопрос можно только с помощью введения страховой медицины.

Читайте такжеФАПы в селах закрывать не будут - глава Минздрава"Какое есть решение по этой проблеме? Это национальная система медицинского страхования, где средства наши с вами, которые мы платим в качестве налогоплательщиков, идут на услуги для каждого из нас. Наша концепция предлагает модель такой системы и поэтапный путь, как ее можно в Украине внедрить", - сказал Ковтонюк.