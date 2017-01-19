В Украине планируют создать сеть кардиоцентров для лечения инфарктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время заседания правительства в среду.

Читайте такжеВ Житомирской области впервые проведена операция на открытом сердце

"Сердечно-сосудистые заболевания, в частности инфаркт миокарда, является основной причиной смертности в Украине и мире. Их профилактика и лечение является одним из приоритетов правительства на 2017 год", – подчеркнула Супрун.

«По инициативе премьер-министра и правительства в бюджете 2017 года заложено дополнительно 150 млн грн для закупки ангиографического оборудования. Это поможет нам создать целую сеть кардиологических центров по всей Украине, чтобы каждый украинец, у которого случился инфаркт, мог попасть в больницу и получать помощь и стент бесплатно. Эта программа сейчас завершается относительно предоставления тем больницам, которые будут иметь ангиографические центры, разрешений, чтобы они уже могли начать закупку аппаратуры», – сказала она.

Говоря о процессе закупки медицинских изделий и лекарственных средств за счет госбюджета по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний, Супрун рассказала, что «за средства госбюджета 2015 года, когда стенты закупались через украинские фармкомпании, было закуплено 7179 стентов; за средства бюджета 2016 года с участием международных организаций удастся нам закупить более чем 10 тыс. стентов».

Читайте такжеКупание в проруби может стать причиной гипертонического криза у молодых и здоровых людей - врачи

«Честное проведение тендера, которые обеспечивает международная организация, позволяет спасти дополнительно свыше 3 тыс. жизней украинцев», – сказал она.

Супрун подчеркнула, что команда Минздрава с августа усовершенствовала процесс закупки.

«Мы изменили технические задачи всех наших закупок, чтобы мы могли лучше использовать средства», – сказала и.о. министра.