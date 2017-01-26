Проблему финансирования Академии меднаук должны решить до конца недели - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству финансов Украины провести встречи с руководством Национальной академии наук Украины (НАНУ) и Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) и до конца текущей недели выявить и решить все проблемные вопросы, связанные с финансированием учреждений.

Читайте такжеГройсман призвал вкладывать бюджетные деньги в науку, а не в Академию наукСогласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, об этом Розенко заявил на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.

«У нас возникла системная проблема по финансированию учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, есть вопросы по Национальной академии наук по обеспечению исполнения решения о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн», - цитируются в сообщении слова Розенко.

Он отметил, что в государственном бюджете есть все необходимые средства, чтобы обеспечить финансирование всех учреждений НАНУ и НАМНУ с учетом повышения минимальной заработной платы.

«Ко мне с письмом обратился президент НАМНУ, есть публичные заявления руководителей учреждений, входящих в структуру НАМНУ, о том, что людей увольняют, переводят на неполные ставки, некоторые даже объявляют о том, что уже не принимают больных на лечение. Вчера на заседании правительства я довел эту информацию до сведения членов Кабинета министров, и премьер-министр дал поручение Министерству финансов в кратчайшие сроки решить эту проблему», - отметил Розенко.

Читайте такжеСистема Национальной академии наук нуждается в реформировании - ГройсманВице-премьер-министр поручил Минфину до конца текущей недели провести встречи с руководством НАМНУ и НАНУ и решить эту проблему.

«Я обращаюсь к Минфину - если возникла проблема по временным сметам или несвоевременным распределением средств, срочно разобраться и решить этот вопрос. Буквально два дня есть, чтобы решить этот вопрос», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит до 40 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

Повышение заработных плат украинцев в текущем году является одной из ключевых задач правительства на этот год. В Кабмине подчеркивают: основы роста промышленного производства и развития индустриального потенциала страны заложены, и они позволят работодателям обеспечить рост доходов наемных работников.

Правительство будет пристально следить за выполнением этой задачи и мониторить ситуацию с выплатой зарплат как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. С этой целью в правительстве и на местном уровне созданы специальные рабочие группы по мониторингу ситуации. Ответственным за работу таких групп назначен вице-премьер-министр Павел Розенко.