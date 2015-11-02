Ушел из жизни известный украинский кардиохирург Геннадий Кнышов

Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор Института сердца профессор Борис Тодуров.

"...ушел из жизни один из основоположников Украинской кардиохирургии - академик Кнышов Геннадий Васильевич. Он был для нас учителем, руководителем, старшим товарищем и просто хорошим человеком. Скорбим вместе с близкими и родными", - было написано в сообщении.

*** Кнышов Геннадий Васильевич - доктор медицинских наук (1975), профессор (1984), академик Национальной академии наук Украины (Отделение молекулярной биологии, биохимии, экспериментальной и клинической физиологии, май 2006), академик Академии медицинских наук Украины (хирургия, март 1994), академик Российской академии медицинских наук; Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова АМНУ, директор (с 1988), заведующий отдела рентгенохирургических методов лечения острокоронарной недостаточности (с 1993); заведующий кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика (с 1992); член Комитета по Государственным. премиям Украины в области науки и техники (с марта 1997); член Комиссии государственных наград и геральдики (с апреля 2005). Герой Украины.

Г.В.Кнышов прошел путь аспиранта, младшего, старшего научного сотрудника, заведующего отделом, заместителя директора института, а с 1989 года и по сей день директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова. В медицинской практике Института используются все существующие в мировой практике виды кардиохирургических вмешательств и методы инвазивной кардиологии (за исключением трансплантации сердца). Лидерство в уникальных разработках для спасения жизни тяжело больных пациентов принадлежит Геннадию Васильевичу Кнышову.

Впервые в Украине Кнышов ввел метод аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни сердца, впервые применил хирургическую коррекцию сложных и злокачественных нарушений ритма сердца. Под его руководством впервые введенная методика искусственного повышения температуры тела больного (общеуправляемая гипертермии) и доказана ее роль как пускового механизма стимуляции иммунитета пациента при инфекционном эндокардите. По этой методике прооперировано свыше 2 тыс. “безнадежных” больных с этим заболеванием с наиболее низкой летальностью в мире. Рецидивы этого заболевания возникают в пять раз реже, чем в других клиниках мира.

Под руководством Г.В. Кнышова велись уникальные фундаментальные разработки по анатомии и электрофизиологии сердца. Речь идет о лентовидном строении миокарда левого желудочка сердца и винтообразном его сокращении, принципе "золотое сечения" и резонанса. Среди наиболее важных научных и практических достижений следует отметить фундаментальные исследования теории сердечной недостаточности на основании изучения нарушения синхронности и последовательности сокращения разных отделов сердца и новые методы лечения ее с использованием специально запрограммированных двухжелудочковых электрокардиостимуляторов.

Автор более чем 589 научных работ, монографий, 3-х учебников, 32 патентов на изобретения. Подготовил более 38 докторов и кандидатов наук.

Кнышов был членом президиума Национальной академии медицинских наук Украины, президентом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины (с 1992 г.), председателем специализированного совета по защите диссертаций по специальности - «Сердечно-сосудистая хирургия», Ученого совета Национального ІССХ им. М. М.Амосова, членом президиума научного совета НАМНУ, Ученого совета Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, Научного совета «Научно-экспертного центра лечебных средств, созданных на основе нано- и других новейших технологий, НАН Украины». Был постоянным членом: Европейской ассоциации сердечно-торакальных хирургов (1990г.), Американской ассоциации торакальных хирургов (1993г.), Комитета по Государственным премиям в области науки и техники (1997г.), редакционной коллегии и редакционного совета 11 ведущих научных журналов, Совета Украинского Форума, Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года».

Награжден: Орденами Князя Ярослава Мудрого V степени, 1V степени (1999, 2008 гг.), Орденом „знак Почета”, „Человек года - 2003” в номинации „наука”, Золотой медалью академика РАМН А.М.Бакулева - высшей наградой центра за выдающийся вклад в развитие сердечно-сосудистой хирургии (2004г.), Премией имени академика А.М.Бакулева «За большой вклад в сердечно-сосудистую хирургию и многолетнее плодотворное сотрудничество с российскими коллегами» (2010г.) Присвоено звание Герой Украины (2004г.) за выдающиеся личные заслуги перед украинским Государством, за развитие медицинской науки, создание национальной кардиохирургической школы, многолетнюю самоотверженную работу. Удостоенный премии имени Н.М.Амосова за 2005 год.

За годы руководства институтом Г.В.Кнышов создал кардиохирургическую школу, которая охватывает все направления сердечно-сосудистой патологии и обеспечивает прогрессивное развитие кардиохирургической помощи в Государстве. По его инициативе и при непосредственном участии в Украине было открыто 22 кардиохирургических центра. Это привело к росту количества (свыше 9 тыс. операций на год) и качества кардиохирургических операций с летальностью – 1,5%. По объему и эффективностью вмешательств, возглавляемый им Институт, вышел на уровень показателей лучших мировых клиник, а по некоторым показателям превысил их результаты (лечение инфекционного эндокардита, ишемической болезни сердца, расслаивающих аневризм аорты).