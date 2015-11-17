Украина присоединилась к европейской инициативе «Stent for Life».

Как сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, в рамках инициативы планируется создание и развитие «Региональных реперфузионных сетей» в Украине.

Это позволит вдвое снизить госпитальную летальность пациентов с острым инфарктом миокарда и увеличить своевременное выявление пациентов с острым коронарным синдромом.

Программа успешно реализовывается во многих странах Европы, опыт которых показывает снижение смертности от инфаркта миокарда в стационаре более чем в 2 раза, отмечалось на пресс-конференции.

Эксперты рассказали, что первичное коронарное стентирование или реперфузионная терапия уже используется в ряде областей Украины, в частности в Одесской, Закарпатской, Черкасской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Шафранского, инициатива «Stent for Life» будет способствовать снижению показателей смертности от острого инфаркта миокарда в Украине.

Читайте такжеКиевлян, которые попадут в Институт сердца с острым инфарктом, будут лечить бесплатно «Если мы запустим этот проект, мы существенно снизим показатели смертности из-за острого инфаркта миокарда. Если мы правильно построим работу, мы будем ежегодно сохранять в Украине около 50 тысяч жизней. Это количество населения таких городов, как Фастов, Коростень. Это жизни людей. Уже через год мы сможем ощутить результаты этого проекта. И дальше будем распространять этот опыт на всю Украину», - сказал Шафранский.

Ведущий научный сотрудник Института кардиологии им. Стражеско, главный кардиолог Украины профессор Максим Соколов отметил, что структура смертности в Украине состоит на две трети из смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Большую часть из них составляет острый инфаркт миокарда. Это заболевание связано с полным, экстренным закрытием одной из артерий внутрисосудистым тромбом и приводит к некрозу миокарда, что приводит к смерти или инвалидизации пациента. Это проблема очень серьезная. Но и есть решение – очень быстрое открытие этой артерии. Один из эффективных методик лечения – механическое открытие артерии при помощи стента (реперфузионная терапия)», - сказал Соколов.

По его словам, на сегодня в Украине проводят 100 вмешательств для ангиопластики на миллион населения, это в три раза меньше, чем в странах Евросоюза.

«Минздрав предложил проект, в котором мы проследим судьбу пациентов из 8 регионов, где уже действуют реперфузионные сети. Если сможем выполнить четыре основных принципа, мы сможем многое изменить в нашей стране. Первое – это выполнение не менее 600 первичных стентирований на миллион в год у пациентов в первые часы острого инфаркта миокарда. Один центр должен обеспечивать помощь на территории, где проживает не более одного миллиона людей. Практически каждый областной центр имеет такие учреждения, нужно только начать организационную работу. Все эти центры должны работать 24 часа семь дней в неделю, 365 дней в год. В этом случае мы практически вдвое сможем снизить летальность в стационаре от инфаркта миокарда, повысить выявление таких пациентов и решить много других кардиологических проблем», - сказал Соколов.

Ректор Национального медицинского университета им. Богомольца член-корреспондент НАМН Украины профессор Екатерина Амосова акцентировала на проблеме оказания ранней медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда в Украине.

«Нацеленность лечения на то, чтобы как можно скорее открыть кровоток и уменьшить объем миокарда, который некрозируется, - это рациональный подход. Ведь в мире доказано, что открытие кровотока с помощью стентирования существенно улучшает прогноз больных с острым инфарктом миокарда. Смерти людей от сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены, в первую очередь, тромбозами. Инициатива «Stent for Life» должна положительно повлиять на улучшение организации оказания медпомощи таким больным. Только сейчас Украина пришла в тому, что есть в цивилизованных странах. Есть общая работа Минздрава, научных сотрудников, кардиологов и практических врачей для запуска этой важной инициативы», - сказала Амосова.

Заведующий отделением интервенционной кардиологии Института кардиологии им. Стражеска член-корреспондент НАМН Украины профессор Юрий Соколов отметил, что в Украине 60 лет не меняется статистика по смертности от острого инфаркта миокарда.

«Мы знаем, что надо делать, но не делаем. Идея проста – быстро открыть артерию. Кроме того, что люди умирают, те, кто выживают, становятся инвалидами. 18% пациентов получают после инфаркта аневризму левого желудочка. Это значит, что человек инвалид на иждивении государства. Если пациент поступает в первые два часа, риск аневризмы уменьшается до 2%», - сказал Юрий Соколов.

Он подчеркнул, что если проект начнет работу, уже через 2 года будет ощутим результат.

«У нас не будет умирать от острого инфаркта столько людей. Через 2 года у нас будет результат такой же, как и в Европе. Но это надо обеспечить. У нас нет системы индикации того, что сделано или не сделано. Оказание этой помощи должно быть бесплатным. Тот, кто заболел инфарктом, должен получить стент бесплатно», - сказал Юрий Соколов.

Он акцентировал, что украинская кардиология должна двигаться в европейском направлении.

«Мы еще не Европа, но двигаемся в правильном векторе. Если мы идем в Европу, мы должны все делать, как в Европе. Это должно быть определено в Минздраве раз и навсегда. В Европе страны объединились вокруг инициативы «Stent for Life», потому что инфаркты уносят больше всего жизней на земле. Это проблема номер один», - отметил Юрий Соколов.

Партнер инициативы «Stent for Life» в Европе, кантри менеджер «Медтроник» Стефан Линдер рассказал, что проект способствует значительной экономии средств в сфере здравоохранения.

«Мы видим вызовы системы здравоохранения по всему миру. Население планеты стареет и финансов требуется еще больше. 14 стран Европы присоединились к этой инициативе. Хорошо, что среди них теперь и Украина. Это платформа, которая объединяет пациентов, врачей и правительство», - сказал Линдер.