Минздрав инициирует возврат обязательных надбавок врачам



Как сообщили УНИАН в Минздраве, речь идет прежде всего о работниках экстренной медицинской помощи, противотуберкулезных учреждений, а также врачей первичного звена.

Отмена приказа не станет дополнительной нагрузкой для бюджета, в то же время повысит мотивацию среди медиков и снимет социальную напряженность, убеждены в ведомстве.

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В ведомстве отметили, что в 2014 году Минфин без согласования с Министерством здравоохранения решил, что надбавки работникам экстренной помощи, фтизиатрам, которые работают в тубдиспансерах, и врачам первичного звена являются необязательными.

Согласно постановлению КМУ от 25 марта 2014 г. № 95 «Некоторые вопросы оплаты труда работников заведений охраны здоровья» были отменены государственные гарантии, установленные постановлениями Кабинета Министров № 199 («Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников системы экстренной медицинской помощи»), № 174 («Некоторые вопросы оплаты труда работников противотуберкулезных заведений») и № 977 («Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников, оказывающих первичную медицинскую помощь»).

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Принятие предложенного профильным министерством проекта постановления отменит ограничения, касающиеся надбавок и других выплат, предусмотренных указанными постановлениями. Этот шаг является критически важным, поскольку средний размер заработной платы работников учреждений здравоохранения значительно ниже работников промышленности, образования и культуры.