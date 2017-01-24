Минздрав ограничил завышение цен на лекарства

Министерство здравоохранения Украины в рамках проводимой в стране медицинской реформы, а также по поручению главы правительства определило порядок установления предельных цен и торговых надбавок на лекарства по их действующему веществу, вступающий в силу с 1 февраля текущего года. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Читайте такжеАптечные сети завышают рекомендуемые государством цены - ГоспродпотребслужбаКак отмечается, этот шаг, по сути, является практикой государственного регулирования цен, однако он позволит как можно скорее обеспечить украинцев доступными и качественными лекарствами. «С 1 февраля реализация лекарств в аптечных учреждениях выше предельной цены с учетом оптовой и розничной надбавок и НДС будет невозможной. При этом НДС на лекарственные препараты и средства медназначения уменьшится на 2-5%, - говорится в сообщении Минздрава. - Максимальная оптовая надбавка на продажу лекарств составляет 5% с учетом всех налогов и сборов, максимальная розничная торговая надбавка - 15% с учетом всех налогов и сборов».

В Минздраве напомнили, что государственное регулирование цен проходит по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма.

Читайте такжеВ Украине заработала система упрощенной регистрации лекарств«Референтная цена на лекарства установлена в зависимости от цен на аналогичный препарат в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Определение предельной оптово-отпускной цены проходит путем определения минимальной референтной цены единицы лекарственной формы», - сообщили в Минздраве, отметив, что информация о референтных ценах будет поступать исключительно от уполномоченных государственных органов перечисленных стран.

Реестр предельных оптовых цен на лекарственные средства, как подчеркнули в Минздраве, опубликован на сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабмин в рамках старта реформы здравоохранения и сферы оборота лекарственных средств принял решения о введении референтных цен на лекарства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.