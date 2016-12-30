Кабмин разрешил аптекам распродать остатки лекарств, включенных в перечень международных непатентованных названий

Кабинет министров Украины разрешил аптечным учреждениям до 1 февраля 2017 г. осуществить реализацию остатков лекарственных средств, включенных в перечень международных непатентованных названий лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, которые были поставлены в аптечную сеть по оптово-отпускным ценам, превышающим их предельный уровень.

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Напомним, с 1 января 2017 года будет введено государственное регулирование цен на лекарственные средства. Министерство здравоохранения будет устанавливать референтные цены на лекарственные средства, в пределах которых определяется оптово-отпускная цена.