В бюджете предусмотрено 75 млн грн на операции по восстановлению слуха у детей - Гройсман

В бюджете на 2017 год предусмотрено 75 млн грн на проведение операций по восстановлению слуха у детей.

Читайте такжеВ Украине изменят систему финансирования лечения больных за границейОб этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с 12-летней Аней Поздняковой, которой при его содействии в 2006 году вживили имплант для восстановления слуха, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что после перенесенной болезни тогда у маленькой Ани диагностировали двустороннюю глухоту. Требовалось безотлагательное оперативное вмешательство, но семья не имела необходимых для операции средств. На просьбу о помощи откликнулся тогдашний депутат Винницкого городского совета Владимир Гройсман, который взял на себя расходы на необходимую операцию. Для этого из Словакии специально приезжал профессор Милан Профант. После этого для девочки начался длительный и успешный процесс реабилитации.

«С семьей Ани мы встречаемся почти каждый год, и я радуюсь ее успехам. А сегодня я ее пригласил потому, что история маленькой Ани показывает, насколько важно вовремя оказать детям помощь, в которой они нуждаются», - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя команда Минздрава способна проводить реформыТак сложилось, что сегодня Аня и ее родители живут в Казахстане. Девочка учится в славянском классе, изучает казахский язык и демонстрирует успехи в учебе.

Гройсман отметил, что обратится к местным органам власти для организации совместных программ, что позволит увеличить количество детей, которым смогут своевременно провести такие операции.