Дети, родившиеся раньше или позже срока, хуже учатся в школе - открытие

Специалисты из Швеции проанализировали данные более 2 миллионов детей, родившихся в период между 1973 и 1994 годами. Исследователи оценили академическую успеваемость участников, в частности, их итоговые оценки в средней школе. Кроме того, они выяснили, на каком сроке родились дети.

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