Вирус Зика может вызвать глухоту у новорожденных младенцев - ученые

Бразильские ученые выяснили, что около 6% новорожденных, появившихся на свет с этим пороком, также страдают нарушениями слуха, пишет StatNews.

Об этом осложнении ранее не было известно, хотя другие исследовательские группы уже показали, что вирус Зика может вызывать не только микроцефалию новорожденных, но и, например, синдром Гийена-Барре у взрослых.

Исследование было проведено в одной из бразильских больниц. Ученые обследовали 70 детей с микроцефалией. Все дети прошли аудиотесты в разном возрасте: самому младшему из них было 16 дней, а самому старшему – 10 месяцев. Среди обследованных детей была пара близнецов, в которой лишь один ребенок был поражен вирусом Зика – у него была зафиксирована двусторонняя тугоухость, второй же оказался совершенно здоров. Сего нарушения слуха были выявлены у 5 детей, один из которых проходил курс лечения антибиотиками, что также могло спровоцировать тугоухость. В остальных случаях исследователи связывают проблемы со слухом именно с заражением вирусом Зика.

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Авторы отмечают, что дети, которые могли заразиться в ходе внутриутробного развития, должны регулярно проходить аудиоскрининг, что позволит вовремя обнаружить проблемы со слухом. Глухота может развиваться постепенно, а слух – ухудшаться со временем. Эти нарушения могут возникнуть также у тех малышей, чьи матери перенесли лихорадку Зика, но это не привело к развитию у детей микроцефалии.

Ученые предполагают, что нарушения слуха связаны с повреждениями головного мозга, возникающими под действием вируса Зика. Известно, что потеря слуха также может возникать после заражения краснухой и цитомегаловирусом, которые также способны вызывать микроцефалию.



