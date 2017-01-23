Международный Красный Крест отправил жителям Донбасса 4 грузовика с продуктами

11:52, 23 января 2017
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Транспортные средства везут для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

через КПВВ

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 4 грузовика с продуктами питания.

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

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