Международный Красный Крест отправил жителям Донбасса 4 грузовика с продуктами

Транспортные средства везут для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 4 грузовика с продуктами питания. Читайте такжеПорошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного КрестаКак сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проехали 4 грузовика от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.

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