Международный Красный Крест отправил жителям Донбасса 4 грузовика с продуктами
11:52, 23 января 2017Страна
76
Транспортные средства везут для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.
Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проехали 4 грузовика от МККК / Фото: УНИАН
Миссия Международного комитета Красного Креста отправила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 4 грузовика с продуктами питания.
Читайте такжеПорошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного КрестаКак сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проехали 4 грузовика от МККК.
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 80 тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter