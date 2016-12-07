Международный Красный Крест направил на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь
13:37, 07 декабря 2016Страна
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Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса около 190 тонн гуманитарной помощи.
МККК направил на оккупированные территории Донбасса около 190 тонн гуманитарной помощи | УНИАН
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Twitter.
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«Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали на неконтролируемую территорию 10 авто от «Красного Креста» с гумпомощью весом около 190 тонн», - говорится в сообщении.
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