Международный Красный Крест направил на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь

13:37, 07 декабря 2016
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Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированные территории Донбасса около 190 тонн гуманитарной помощи.

УНИАН

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Twitter.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали на неконтролируемую территорию 10 авто от «Красного Креста» с гумпомощью весом около 190 тонн», - говорится в сообщении.

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