Международный Красный Крест направил на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Twitter.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» проследовали на неконтролируемую территорию 10 авто от «Красного Креста» с гумпомощью весом около 190 тонн», - говорится в сообщении.