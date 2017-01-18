Красный Крест отправил жителям оккупированного Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи

09:53, 18 января 2017
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Международный комитет Красного Креста отправил для жителей временно оккупированных территорий Донецкой области 216 тонн гуманитарной помощи.

redcross.org

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территории проехали 12 грузовиков от МККК.

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.

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