Красный Крест отправил жителям оккупированного Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территории проехали 12 грузовиков от МККК.

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.