Красный Крест отправил жителям оккупированного Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи
09:53, 18 января 2017Страна
94
Международный комитет Красного Креста отправил для жителей временно оккупированных территорий Донецкой области 216 тонн гуманитарной помощи.
Транспортные средства доставилина Донбасс продовольствие и товары медицинского назначения / redcross.org
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территории проехали 12 грузовиков от МККК.
Читайте такжеНа гуманитарную помощь жителям восточной Украины в 2017 году необходимо $ 214 млн - ООН
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter