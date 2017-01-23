Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.

Читайте такжеВерховная Рада обнародовала документы об образовании СупрунКак передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 20 января журналистам в Житомире на пресс-конференции после того, как приняла участие в презентации современной системы электронной регистрации в поликлинике №2 КУ «Центральная городская больница №1 города Житомира».

Отвечая на вопрос журналистов, ощущает ли Супрун сопротивление реформам и давление на нее, она отметила, да.

«В Киеве я испытываю определенное политическое давление и сопротивление начатым реформам в медицине, было сопротивление процессам децентрализации, так и в медицине. Есть коррупционные схемы, есть люди, которые привыкли зарабатывать много денег, и эти люди не видят чего-то другого, а нам приходится объяснять сущность наших реформ, но сейчас идет это давление, я его ощущаю. Однако скажу, что этого давления нет на нас в правительстве, которое нас полностью поддерживает», - сказала и.о. министра.

Она также добавила, что определенное политическое давление на нее оказывают противники реформ в медицине, в частности, через СМИ.

Читайте такжеСупрун является "честным человеком" и готова реформировать систему здравоохранения - КубивКак известно, в последнее время в Украине развернули информационную кампанию против Супрун, которая с 1 августа 2016 года исполняет обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и в состоянии провести необходимые изменения в системе.