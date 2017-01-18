Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что имеет диплом о высшем образовании.

Как передает корреспондент. УНИАН, об этом она рассказала журналистам.

Читайте такжеФинансирование всех программ по закупке лекарств будет увеличено – Супрун"Это не то, что я не хочу показать, а некоторые персональные данные министров - это информация, которую министерство не передает на публичные запросы. Потому что это (информация), где я живу. Они знают, что я имею этот диплом. Я бы не могла быть назначена заместителем министра, если бы у меня не было диплома о высшем образовании. Если вы посмотрите онлайн, вы в публичном доступе можете увидеть и диплом, и свидетельство", - отметила Супрун.

Читайте такжеКабмин утвердил концепцию реформирования сферы здравоохраненияКак сообщалось, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий заявлял, что Супрун на его депутатское обращение ответила, что не может предоставить диплом об образовании, поскольку это конфиденциальная информация.

По словам Мусия, Кабмин также отказался предоставить информацию об образовании и. о. министра здравоохранения, а также о том, легализован ли он в Украине.