Общественная организация поддержала Супрун в должности главы Минздрава

Международный фонд «Возрождение» направил президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману письмо в поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяны-Надежды Супрун и ее команды.

Читайте такжеСупрун является "честным человеком" и готова реформировать систему здравоохранения - КубивДокумент, датированный 19 января, обнародован на официальной странице Фонда.

«Возрождение» обращается к Порошенко и Гройсману с просьбой «принять к сведению», что фонд поддерживает инициативы нынешнего руководства Минздрава.

«Международный фонд «Возрождение» выражает полную поддержку инициативам и.о. министра Ульяны-Надежды Супрун и ее команды, направленным на преодоление коррупции в системе здравоохранения, формирование новых принципов финансирования отрасли, повышение качества и содержания профессионального образования медиков», - говорится письме.

Читайте такжеВ Минздраве заявляют, что готовы к конструктивной работе с профильным комитетом Верховной Рады В нем подчеркивается, что «эффективность, прозрачность и открытость действующего руководства Минздрава дает возможность продвижению необходимых реформ».

«Возрождение» считает, что последние информационные сообщения о бездействии Минздрава, низком профессиональном уровне является признаком сопротивления старой системы, отдельных ее представителей и попытки манипулировать сознанием как руководителей страны, так и рядовых граждан», - подчеркнули авторы письма.

Как известно, в последнее время в Украине развернули информационную кампанию против Супрун, которая с 1 августа 2016 года исполняет обязанности министра.

На днях премьер-министр Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации относительно назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда ведомства во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и в состоянии провести необходимые изменения в системе.