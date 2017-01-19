Верховная Рада обнародовала документы об образовании Супрун

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид обнародовала документ об образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и свидетельство о его признании в Украине.

Читайте такжеСупрун утверждает, что имеет диплом о высшем образованииФото документов она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - отметила Сыроид.

В соответствии со свидетельством о признании в Украине иностранного документа об образовании №-1672-16, выданным Министерством образования и науки 22 июля 2016 года, и.о. министра здравоохранения окончила Университет штата Мичиган и является доктором медицины, что соответствует второму уровню высшего образования в Украине.

Читайте такжеАктивисты медслужбы Евромайдана требуют назначить министра здравоохранения"Указанный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение обучения в соответствии с действующим законодательством", - указано в документе.