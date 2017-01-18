Заседание Комитета ВР по вопросам здравоохранения не состоялось

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание пришли только 5 членов комитета, а для кворума необходимо 7. Всего в состав комитета входят 13 депутатов.

Читайте такжеКабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на закупку лекарств через международные организации На заседании депутаты, среди прочего, планировали обсудить вопрос о срыве поставок лекарств и расходных материалов для государственных кардиологических клиник, в частности, для Института сердца в 2016 году. Как заявил руководитель Института сердца Борис Тодуров, в 2016 году заведение не получило никаких медпрепаратов.

После этого слово взяла и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая отметила, что поскольку нет кворума, то обсуждать какие-либо вопросы, не имея возможности в результате принять решение, нет смысла. После этого она покинула помещение, где должно было состояться заседание комитета.

Следует также отметить, что на анонсированное заседание пришло много представителей общественных организаций и журналистов.

Читайте такжеГройсман считает, что нынешняя команда Минздрава способна проводить реформыВ последнее время в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будут проведены политические консультации по поводу назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Министерства здравоохранения во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и способна провести необходимые изменения в системе.