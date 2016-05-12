Мусий обвинил Перегинца в махинациях с деньгами для "Охматдета"

Об этом сообщил народный депутат, экс-министр здравоохранения Олег Мусий во время брифинга, сообщает пресс-служба партии «Народный контроль».

«Экс-чиновники вместе с Яценюком получили индульгенцию, «крышевальщики» схем продолжают работать на руководящих должностях в министерствах. В частности, до сих пор не наказаны чиновники в Минздраве, которые подписывали документы о переводе фирме «Саши-стоматолога» миллионов (гривен – УНИАН). Они и дальше управляют Министерством - например, Игорь Перегинец», – отметил депутат.

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Он подчеркнул, что на протяжении 25 лет все правительства после отставки получают «гарантии неприкосновенности» от своих преемников. Следовательно, не проводятся аудиты, расследование их деятельности, злоупотреблений на должностях.

«Ни один из предыдущих высокопоставленных чиновников в Украине не был привлечен к какой-либо ответственности, в частности и политической», – констатировал депутат.

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Учитывая такую ситуацию, депутаты межфракционного объединения «Народный контроль» настаивают на создании в парламенте ВСК для аудита работы экс-министров и их заместителей.

«Мы предлагаем коллегам немедленно создать Временную следственную комиссию для расследования деятельности правительства Яценюка. Воры, казнокрады, как Яценюк и его министры, должны, кроме отставки, понести уголовную ответственность», – отметил Мусий.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля 2015 года правительство передало лечебно-диагностический комплекс НДСБ «Охматдет» в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.

Строительство нового корпуса, который включает Центр лучевой терапии, и в целом рассчитан на 23 отделения, началось в 2011 году. Стоимость проекта - 1,8 млрд грн. На сегодняшний день освоено 400 млн грн. В октябре 2013 году государственное финансирование приостановилось.

Запланировано, что в этой больнице больным раком детям будут делать пересадки костного мозга от неродственного донора. Согласно статистике, ежегодно в Украине в такого типа трансплантации нуждаются около 100 детей, однако эти операции пока делают только за границей.

В начале ноября 2015 заказчик строительства нового корпуса «Охматдет» - государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» - и победитель открытого конкурса по определению генерального подрядчика - ООО «Альтис-Констракшн» подписали договор о достройке нового корпуса «Охматдета».