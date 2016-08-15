Супрун заявляет, что тендерная монополия в процессах закупки лекарств преодолена
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что в Минздраве преодолена тендерная монополия при закупке лекарственных средств за бюджетные средства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.
Также Супрун подчеркнула, что полностью изменена система закупки лекарств в Украине.
"В 2015 году впервые провели закупки через международные организации, мы изменили систему закупки лекарств в Украине. Старых схем больше нет, в большинстве устранены старые посредники. Тендерная монополия преодолена», - уверяет она.
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По словам Супрун, более 40% компаний, выигравших тендеры, - украинские поставщики и производители. «На торги вышло вдвое больше участников, чем в прошлом году. Среди них украинские заводы, немало лекарств закупалось у производителей. Например, 100% лекарств от орфанных заболеваний закупили напрямую от производителей. Сэкономлено более 790 млн грн по сравнению с 2014 годом. По подсчетам пациентских организаций, на эти средства можно закупить дополнительные лекарства и вакцины. Несмотря на кризис в Украине и снижение финансирования государственных программ по лечению в 2015 году, общее количество единиц закупленных лекарственных средств возросло почти на 55%", - сказала Супрун.
По ее словам, закупленные через международные организации препараты - качественные и имеют преквалификацию ВОЗ.
"Это те самые лекарства, которыми пользуются во всех странах мира. В тендерах Минздрава больше не будет коррупции, мы действуем через авторитетные международные организации. Но понимаем, что были сложности, это нормально. Потому что имеем первый пилотный год. Мы собрали информацию и проанализировали, где происходили задержки, чтобы ускорить процесс на 2016-17 годы. Больше всего времени ушло на разработку закона", - отметила Супрун.
Также она сообщила, что на сегодняшний день уже осуществлено на 100% поставки лекарств в Украину против орфанных болезней, тесты для диагностики ВИЧ-инфекции, детской гемофилии и для лечения детей с гепатитами, в регионы развезено 49% от необходимых объемов.