Супрун заявляет, что тендерная монополия в процессах закупки лекарств преодолена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

Также Супрун подчеркнула, что полностью изменена система закупки лекарств в Украине.

"В 2015 году впервые провели закупки через международные организации, мы изменили систему закупки лекарств в Украине. Старых схем больше нет, в большинстве устранены старые посредники. Тендерная монополия преодолена», - уверяет она.

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По словам Супрун, более 40% компаний, выигравших тендеры, - украинские поставщики и производители. «На торги вышло вдвое больше участников, чем в прошлом году. Среди них украинские заводы, немало лекарств закупалось у производителей. Например, 100% лекарств от орфанных заболеваний закупили напрямую от производителей. Сэкономлено более 790 млн грн по сравнению с 2014 годом. По подсчетам пациентских организаций, на эти средства можно закупить дополнительные лекарства и вакцины. Несмотря на кризис в Украине и снижение финансирования государственных программ по лечению в 2015 году, общее количество единиц закупленных лекарственных средств возросло почти на 55%", - сказала Супрун.

По ее словам, закупленные через международные организации препараты - качественные и имеют преквалификацию ВОЗ.

"Это те самые лекарства, которыми пользуются во всех странах мира. В тендерах Минздрава больше не будет коррупции, мы действуем через авторитетные международные организации. Но понимаем, что были сложности, это нормально. Потому что имеем первый пилотный год. Мы собрали информацию и проанализировали, где происходили задержки, чтобы ускорить процесс на 2016-17 годы. Больше всего времени ушло на разработку закона", - отметила Супрун.

Также она сообщила, что на сегодняшний день уже осуществлено на 100% поставки лекарств в Украину против орфанных болезней, тесты для диагностики ВИЧ-инфекции, детской гемофилии и для лечения детей с гепатитами, в регионы развезено 49% от необходимых объемов.