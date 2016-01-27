Экс-министр Мусий обвиняет министра Квиташвили

Народный депутат Украины, экс-министр здравоохранения Олег Мусий (внефракционный) утверждает, что нынешний глава Минздрава Александр Квиташвили способствовал возвращению схем сына бывшего президента Виктора Януковича Александра при достройке Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Об этом он заявил во время выступления на заседании Верховной Рады.

Мусий подчеркнул, что «при лоббировании министра здравоохранения господина Квиташвили, а также при полном попустительстве заместителя министра здравоохранения Игоря Перегинца произошел очередной неприятный факт выведения из бюджета в прошлом году почти 90 млн грн по коррупционным схемам на фирму, которая строила «Охматдет», куратором которой и главным «отмывальщиком» является Александр Янукович. И это при новой власти».

Он также подверг острой критике назначение Ирины Коваль руководителем предприятия, которое занимается достройкой «Охматдета».

«Госпожа Коваль была во времена Саши-стоматолога главным «схемщиком» и главным «отмывальщиком» средств из госбюджета», - отметил Мусий.

Он отметил, что просит считать свое выступление с трибуны парламента депутатским обращением к председателю Антикоррупционного бюро Украины и к генеральному прокурору по расследованию фактов, которые он озвучил, и требованием «привлечения Квиташвили и Перегинца к уголовной ответственности".

Как сообщал УНИАН, 23 апреля 2015 года правительство передало лечебно-диагностический комплекс НДСБ «Охматдет» в сферу управления Министерства здравоохранения Украины.

Строительство нового корпуса, который включает Центр лучевой терапии, но в целом рассчитан на 23 отделения, началось в 2011 году. Стоимость проекта – 1,8 млрд грн. На сегодняшний день освоено 400 млн грн. В октябре 2013 году государственное финансирование приостановилось.

Планируется, что в этой больнице больным раком детям будут делать пересадки костного мозга от неродственного донора. Согласно статистике, ежегодно в Украине в трансплантации такого типа нуждаются около 100 детей, однако эти операции пока делают только за границей.