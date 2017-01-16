Португалия примет на лечение и реабилитацию раненных участников АТО.

Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Степана Полторака и министра национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопеса сегодня в Лиссабоне, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны Украины.

Читайте такжеЭстония приняла на реабилитацию уже 39 украинских военныхВ частности, как отмечается в сообщении, министры обороны Украины и Португалии особое внимание уделили обсуждению вопроса сотрудничества в области военной медицины и реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в антитеррористической операции на востоке Украины.

«Между главами оборонных ведомств была достигнута договоренность о налаживании обмена опытом между военными врачами. Также Португалия примет на лечение и реабилитацию раненных участников АТО», - проинформировали в Минобороны.