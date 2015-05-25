США поделятся опытом по психологической реабилитации бойцов – сенатор

США будут развивать сотрудничество с Министерством обороны Украины и поделятся опытом по психологической реабилитации бойцов.

Об этом заявил заместитель лидера Демократической партии в Сенате США сенатор Ричард Дурбин во время встречи с заместителем министра обороны Украины Петром Мехедом в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Дурбин заверил представителей украинского оборонного ведомства в дальнейшей поддержке и развитии сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также он предложил консультативную помощь в сфере психологической реабилитации бойцов. «США в свое время столкнулись с проблемой организации психологической реабилитации военных, которые принимали участие в боевых действиях. Поэтому мы готовы поделиться своими наработки в этом направлении», - сказал Дурбин.