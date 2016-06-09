Медцентр Нацгвардии получил новое реабилитационное оборудование

В Медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области состоялась торжественная передача нового реабилитационного оборудования представителями офиса Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе информации и коммуникации НГУ.

Передача оборудования состоялась при участии командующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, руководителя офиса связи НАТО в Украине Александера Винникова и руководителя проектов Трастовых фондов НАТО доктора Фредерика Пежо.

«Сегодня мы собрались продемонстрировать, что НАТО - это не только военная организация, а организация и с гуманным лицом. Мы помогаем закупать медицинское оборудование для реабилитации военных. Я член НАТО на протяжении 16 лет, сам имею опыт пребывания в зоне военных действий и прекрасно понимаю важность помощи военным. Мы уже оказали поддержку немалому списку Минобороны, теперь к этому присоединятся и представители Нацгвардии», - подчеркнул Пежо.

Читайте такжеШтаб Ахметова проводит реабилитацию раненых детей Донбасса. Как подать заявку?В свою очередь, командующий Нацгвардией отметил, что благодаря трастовому фонду НАТО, НГУ сейчас имеет возможность оказывать высококвалифицированную помощь в реабилитации участников АТО, используя современное оборудование.

«Мы рассматриваем также возможность лечения в этом медицинском центре и представителей других силовых структур», - подчеркнул Аллеров.

«Это часть той помощи, которую мы значительно приумножили со времени аннексии Крыма и начала агрессии на востоке Украины. НАТО поддерживает Украину, и в дальнейшем мы планируем значительно нарастить уровень поддержки. Уже через месяц эти предложения будут рассмотрены на ближайшем саммите в Варшаве», – подчеркнул руководитель офиса связи НАТО в Украине Винников.

Читайте такжеРеабилитационное лечение в прошлом году прошли почти 2 тыс. военнослужащихНачальник медицинского центра «Новые Санжары» НГУ, полковник медицинской службы Александр Блинов сообщил о том, что специалисты НАТО провели обучение медработников.

«Специалисты НАТО также провели обучение наших медработников, чтобы мы могли использовать оборудование качественно и в полной мере. На данный момент персонал санатория уже проводит лечение и реабилитацию участников АТО», - сказал он.

Общая стоимость оборудования, переданного центру, составляет 65 тыс. евро.