С начала проведения АТО реабилитацию прошли 2,8 тыс. военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник министра обороны Украины по медицинскому направлению и реабилитации полковник медицинской службы Всеволод Стеблюк сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день реабилитационная база Минобороны составляет около 1,4 тыс. коек. За период с начала боевых действий реабилитацию прошли 2,8 тыс. военнослужащих, они прошли полные три этапа реабилитации», - отметил он.

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По словам Стеблюка, ранняя реабилитация в послеоперационном периоде проводится в военно-медицинских клинических центрах.

«Три специализированных отделения - это санаторное отделение военно-медицинского клинического центра в Виннице, госпиталь в городе Ирпень, и это специализированное отделение для лечения нейротравм, которое создано во Львове», - добавил военный медик.