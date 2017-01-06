В Украину из Канады отправлено 11 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Читайте такжеАвстрия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса Груз был отправлен в Украину вчера, 4 января. Меценатами выступили Конгресс украинцев Канады, компания Сaravan Logistics, общественные организации Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и Лига украинцев Канады.

Гуманитарная помощь, которая состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения, будет передана в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.

В МИД отмечают, что это уже четвертая отправка гуманитарной помощи названными меценатами в Украину.

Читайте такжеФранция передала Институту травматологии и ортопедии НАНУ медоборудованиеСобранное украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Украинская сторона высоко ценит усилия правительства Канады, а также украинской диаспоры в Канаде в сфере оказания гуманитарной помощи Украине», - отмечается в сообщении.