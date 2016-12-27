Штаб Ахметова выдал более 2 тысяч наборов медикаментов детям Донбасса

«Данный проект был запущен в октябре 2015 года. Его цель – обеспечить необходимыми медикаментами детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами. За время действия проекта дети получили: 231 набор инсулина; 478 наборов тест-полосок; 815 наборов противосудорожных; 630 наборов противоастматических препаратов», – рассказывает Юлия Герасименко, руководитель программы «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

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Получить медикаменты могут дети от 0 до 18 лет, проживающие на неподконтрольных территориях, и дети-переселенцы, проживающие на мирных территориях Донбасса. Помощь оказывается при таких заболеваниях как сахарный диабет, бронхиальная астма, судорожный и эпилептический синдром (эпилепсия, ДЦП, гидроцефалия, черепно-мозговые травмы и их последствия, поражения центрально-нервной системы, энцефалиты и менингиты, опухоли головного мозга).

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Каждый ребенок получает 3-месячный запас лекарств. Выдача медикаментов производится в аптеках Артемовска, Краматорска и Мариуполя.

Получить более детальную информацию о проекте «Лекарства детям» можно на сайте Штаба Рината Ахметова, а также по телефону горячей линии 0800 509 001.