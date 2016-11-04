В Украине создадут медицинский центр наподобие канадского Seven Oaks General Hospital

И.о. министра здравоохранения Украины доктор Ульяна Супрун встретилась с делегацией из Канады во главе с Министром занятости, развития трудовых ресурсов и труда Канады Мэриэн Михичук и Чрезвычайным и полномочным послом Канады Романом Ващуком, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Читайте такжеУченые из Канады обнаружили фермент, который нейтрализует действие сахара“Канада оказывает огромную помощь Украине, в частности, через инициирование совместных украино-канадских программ. Украинцы чувствуют поддержку со стороны Канады и понимают, что есть на кого положиться», – отметила во время встречи доктор Ульяна Супрун.

Доктор Ульяна Супрун рассказала делегатам о проблемных вопросах сферы здравоохранения в Украине и представила подробную программу реформ, свое видение пошаговых изменений.

Одно из направлений будущего сотрудничества – возможность создания в Украине центра, который будет заниматься от профилактики до восстановления и реабилитации пациентов. Прототипом станет канадский Seven Oaks General Hospital.

Читайте такжеВрачей из Канады наградили за помощь украинским военнымМэриэн Михичук предложила команде Минздрава Украины присоединиться к совместной с Министерством социальной политики программе, которая позволит повысить безопасность и условия труда на шахтах, ведь уровень производственных травм наибольший именно в этой сфере. Канадцы поделились опытом медицинской опеки над своими работниками, и призвали принимать активное участие в разработке стандартов безопасности на рабочих местах в Украине.

Министр заверила, что поддержка со стороны Канады будет продолжаться в дальнейшем. Эта встреча станет началом плодотворного сотрудничества Министерства здравоохранения Украины с Правительством Канады.