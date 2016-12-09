Закупка лекарств через международные организации будет продолжаться - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что закупка лекарств через международные организации на следующий год будет продолжаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов относительно состояния закупки лекарств через международные организации на следующий год.

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Читайте такжеАптечные сети завышают рекомендуемые государством цены - ГоспродпотребслужбаНа 2017 год, напомнил он, правительство предусматривает 5,9 млрд грн, которые "мы будем направлять на обеспечение лечения стационарных больных".

По вопросу поставок он, в частности, отметил, что "тесты на туберкулез мы имеем 100%... детская онкология - 95% обеспечения, сейчас уже взрослая онкология - 99%, тесты на ВИЧ - 100%, орфанные заболевания - 100%".

Читайте такжеКабмин расширил перечень лекарств, которые будут закупаться через международные организации"Вакцины через ЮНИСЕФ, которые мы закупали, - 94% уже есть обеспечение. Но мы на этих закупках сэкономили 3 млн долларов", - отметил премьер.

Гройсман заверил, что закупки через международные организации на следующий год будут продолжаться.

"Это публичные закупки, конкурентные, и каждая гривня, которая будет направлена туда, - она будет абсолютно эффективно использована", - сказал глава правительства.