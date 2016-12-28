Эстония приняла на реабилитацию уже 39 украинских военных

Посол Украины в Эстонии Виктор Крыжановский заявляет, что Эстония приняла на реабилитацию уже 39 украинских военнослужащих, которые защищали Украину на Донбассе от российских оккупационных войск.

Читайте такжеРеабилитационное лечение в прошлом году прошли почти 2 тыс. военнослужащихКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время скайп-включения в Украинском кризисном медиа-центре.

В частности, дипломат отметил, что Эстония приняла около 40 раненых украинских военнослужащих для прохождения курса реабилитации.

По его словам, эта реабилитация бесплатна для бойцов, поскольку финансируется за средства Министерства обороны Эстонии. Крыжановский сказал, что "цифры там впечатляющие".

Читайте такжеИз Днепропетровска в Литву на реабилитацию отправлены трое бойцов АТО"39 военных, если быть точным, прошли такой курс реабилитации. На этом Эстония останавливаться не собирается и где-то начиная с марта следующего года, эти курсы будут продолжены", - сказал Крыжановский.

Посол добавил, что все украинские военные, проходившие в Эстонии реабилитацию, очень этим довольны.

"Когда я их встречаю (перед началом реабилитации в Эстонии), я вижу, в каком они состоянии находятся, а потом мы их провожаем в аэропорту, и я вижу совсем других людей. То есть, кто был в кресле - уже стал и на ноги. У кого рука не работала, вижу - он уже здоровается этой рукой", - отметил посол.