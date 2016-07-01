Порошенко посетил украинских военнослужащих, которые проходят реабилитацию в Болгарии

Как отмечается в сообщении, Порошенко поблагодарил коллектив больницы «Калероя» за заботу о раненых, которые защищают свободу Украины и Европы и отметил успешные результаты реабилитации украинских военнослужащих. Президент назвал хорошим символом двусторонних украинско-болгарских отношений то, что украинские военные и дети из Донбасса восстанавливают здоровье в оздоровительных учреждениях Болгарии.

"Вами здесь очень гордятся. Врачи говорят, что вы настоящие солдаты, воюющие не только за свободу Украины, но и за свободу Европы и защищают не только Украины, а и Европу", - обратился к военным глава государства.

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Порошенко попросил военных связаться со своими родными и от его имени поблагодарить их и передать, что президент очень ценит украинских воинов. "Украина вас ждет. Возвращайтесь домой", - сказал он.

Военные поблагодарили президента, украинский народ, а также дружественный болгарский народ за возможность получить необходимое оздоровление и восстановление.

Глава государства вручил военнослужащим ценные подарки. Он также ознакомился с работой больницы «Калероя» Военно-медицинской Академии Министерства обороны Республики Болгария, подчеркивается в сообщении.