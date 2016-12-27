Кабмин поручил Минздраву вести реестр "чернобыльцев"

Соответствующее постановление от 21 декабря 2016 года №982 опубликовано на Правительственном портале.

Читайте такжеПострадавшие от аварии на ЧАЭС смогут самостоятельно выбирать санатории«Внести изменение в пункт 8 Положения об организации и функционировании Государственного реестра Украины лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 9 июня 1997 г. №571, заменив слово «Минсоцполитики» словом «Минздрав», - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, решение принято во исполнение закона Украины «О государственном бюджете на 2016 год» и будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Читайте такжеВР увеличила расходы на медпомощь работникам зоны отчуждения вокруг ЧАЭСДанный реестр является единой информационной системой государственного учета указанных лиц. Основная его задача - контроль состояния здоровья и изучение медицинских последствий у пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.