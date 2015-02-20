Зону отчуждения вокруг ЧАЭС могут ограничить 10 километрами

«Карта радиоактивного загрязнения зоны отчуждения Чернобыльской АЭС за 29 лет претерпела значительные изменения. Сегодня зона реального поражения вмещается в 10-километровое кольцо вокруг ЧАЭС. По мнению ученых, именно в таких границах запрещенная зона и должна быть зафиксирована, – сказал депутат. – На остальной территории может быть создан биосферный заповедник, в котором будут проводить профильные исследования флоры и фауны».

Читайте такжеДепутаты в марте обсудят вопрос закрытия Чернобыльской АЭС

Большинство депутатов в Комитете ВР по вопросам экологической политики считают, что тема пересмотра границ зоны отчуждения является актуальной, но окончательного решения комитет еще не принял. «Пока без ответа остается много вопросов к нашим ученым, которые должны определиться, как использовать высвободившуюся территорию», – отметил Валентиров.